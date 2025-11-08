BursaDEX+
Harga live ELVIS hari ini adalah 0.0000539 USD. Kapitalisasi pasar ELVIS adalah 53,713 USD. Lacak informasi harga aktual ELVIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga ELVIS Hari Ini

Harga live ELVIS (ELVIS) hari ini adalah $ 0.0000539, dengan perubahan 2.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELVIS ke USD saat ini adalah $ 0.0000539 per ELVIS.

ELVIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,713, dengan suplai yang beredar 996.54M ELVIS. Selama 24 jam terakhir, ELVIS diperdagangkan antara $ 0.00005228 (low) dan $ 0.00005618 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00271165, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005228.

Dalam kinerja jangka pendek, ELVIS bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -29.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar ELVIS saat ini adalah $ 53.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELVIS adalah 996.54M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.90K.

Riwayat Harga ELVIS (ELVIS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ELVIS ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ELVIS ke USD adalah $ -0.0000266764.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ELVIS ke USD adalah $ -0.0000454806.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ELVIS ke USD adalah $ -0.0009997724936169271.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.67%
30 Days$ -0.0000266764-49.49%
60 Hari$ -0.0000454806-84.37%
90 Hari$ -0.0009997724936169271-94.88%

Apa yang dimaksud dengan ELVIS (ELVIS)

Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface.

Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world.

The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex’s activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor.

This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun.

Russian Venture Fund “Voshod” has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.

Jika ELVIS tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga ELVIS tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
