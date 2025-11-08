Harga ELVIS Hari Ini

Harga live ELVIS (ELVIS) hari ini adalah $ 0.0000539, dengan perubahan 2.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELVIS ke USD saat ini adalah $ 0.0000539 per ELVIS.

ELVIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,713, dengan suplai yang beredar 996.54M ELVIS. Selama 24 jam terakhir, ELVIS diperdagangkan antara $ 0.00005228 (low) dan $ 0.00005618 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00271165, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005228.

Dalam kinerja jangka pendek, ELVIS bergerak +0.17% dalam satu jam terakhir dan -29.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ELVIS (ELVIS)

Kapitalisasi Pasar $ 53.71K$ 53.71K $ 53.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.90K$ 53.90K $ 53.90K Suplai Peredaran 996.54M 996.54M 996.54M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ELVIS saat ini adalah $ 53.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELVIS adalah 996.54M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 53.90K.