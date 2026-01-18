Berapa harga saat ini dari ENIDOG?

ENIDOG diperdagangkan pada Rp34.39151582892506000, mengalami pergerakan harga sebesar -0.34% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari ENIDOG adalah Rp35.94262771920119000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp34.38999463387085000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan ENIDOG hari ini?

Market capitalization berada pada Rp3324453475.805072000, menempatkan aset ini di peringkat #6079 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar ENIDOG?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan ENIDOG.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 96664674.81214218 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa ENIDOG termasuk?

ENIDOG merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Dog-Themed, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai ENIDOG?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan ENIDOG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.