Harga Enki Hari Ini

Harga live Enki (ENKI) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENKI ke USD saat ini adalah -- per ENKI.

Enki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,711, dengan suplai yang beredar 929.41B ENKI. Selama 24 jam terakhir, ENKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ENKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Enki (ENKI)

Kapitalisasi Pasar $ 86.71K$ 86.71K $ 86.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.71K$ 86.71K $ 86.71K Suplai Peredaran 929.41B 929.41B 929.41B Total Suplai 929,406,678,710.0131 929,406,678,710.0131 929,406,678,710.0131

Kapitalisasi Pasar Enki saat ini adalah $ 86.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ENKI adalah 929.41B, dan total suplainya sebesar 929406678710.0131. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.71K.