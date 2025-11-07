BursaDEX+
Harga live EnviDa hari ini adalah 0.03070234 USD. Lacak informasi harga aktual EDAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EDAT

Info Harga EDAT

Penjelasan EDAT

Situs Web Resmi EDAT

Tokenomi EDAT

Prakiraan Harga EDAT

Logo EnviDa

Harga EnviDa (EDAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EDAT ke USD:

$0.03070234
-8.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live EnviDa (EDAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:52:24 (UTC+8)

Informasi Harga EnviDa (EDAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02900968
Low 24 Jam
$ 0.0339766
High 24 Jam

$ 0.02900968
$ 0.0339766
$ 1.45
$ 0.00651432
-2.22%

-8.44%

+23.08%

+23.08%

Harga aktual EnviDa (EDAT) adalah $0.03070234. Selama 24 jam terakhir, EDAT diperdagangkan antara low $ 0.02900968 dan high $ 0.0339766, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDAT adalah $ 1.45, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00651432.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDAT telah berubah sebesar -2.22% selama 1 jam terakhir, -8.44% selama 24 jam, dan +23.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EnviDa (EDAT)

$ 321.65K
--
$ 1.38M
10.48M
44,923,057.80794211
Kapitalisasi Pasar EnviDa saat ini adalah $ 321.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EDAT adalah 10.48M, dan total suplainya sebesar 44923057.80794211. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.38M.

Riwayat Harga EnviDa (EDAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga EnviDa ke USD adalah $ -0.00283101.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EnviDa ke USD adalah $ -0.0064364723.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EnviDa ke USD adalah $ -0.0075843437.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EnviDa ke USD adalah $ -0.01309071419870882.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00283101-8.44%
30 Days$ -0.0064364723-20.96%
60 Hari$ -0.0075843437-24.70%
90 Hari$ -0.01309071419870882-29.89%

Apa yang dimaksud dengan EnviDa (EDAT)

The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EnviDa (EDAT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga EnviDa (USD)

Berapa nilai EnviDa (EDAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EnviDa (EDAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EnviDa.

Cek prediksi harga EnviDa sekarang!

EDAT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi EnviDa (EDAT)

Memahami tokenomi EnviDa (EDAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDAT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang EnviDa (EDAT)

Berapa nilai EnviDa (EDAT) hari ini?
Harga live EDAT dalam USD adalah 0.03070234 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDAT ke USD saat ini?
Harga EDAT ke USD saat ini adalah $ 0.03070234. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EnviDa?
Kapitalisasi pasar EDAT adalah $ 321.65K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDAT?
Suplai beredar EDAT adalah 10.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDAT?
EDAT mencapai harga ATH sebesar 1.45 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDAT?
EDAT mencapai harga ATL 0.00651432 USD.
Berapa volume perdagangan EDAT?
Volume perdagangan 24 jam live EDAT adalah -- USD.
Akankah harga EDAT naik lebih tinggi tahun ini?
EDAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting EnviDa (EDAT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

