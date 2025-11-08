Harga EPIC FAIL GUY Hari Ini

Harga live EPIC FAIL GUY (EFG) hari ini adalah $ 0.00001215, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EFG ke USD saat ini adalah $ 0.00001215 per EFG.

EPIC FAIL GUY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,440.92, dengan suplai yang beredar 859.30M EFG. Selama 24 jam terakhir, EFG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00048874, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000121.

Dalam kinerja jangka pendek, EFG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EPIC FAIL GUY (EFG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.44K$ 10.44K $ 10.44K Suplai Peredaran 859.30M 859.30M 859.30M Total Suplai 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

