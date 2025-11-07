BursaDEX+
Harga live Equalizer on Sonic hari ini adalah 0.469631 USD. Lacak informasi harga aktual EQUAL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EQUAL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EQUAL

Info Harga EQUAL

Penjelasan EQUAL

Whitepaper EQUAL

Situs Web Resmi EQUAL

Tokenomi EQUAL

Prakiraan Harga EQUAL

Harga Equalizer on Sonic (EQUAL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EQUAL ke USD:

$0.472447
$0.472447$0.472447
+0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Equalizer on Sonic (EQUAL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:39:19 (UTC+8)

Informasi Harga Equalizer on Sonic (EQUAL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.447653
$ 0.447653$ 0.447653
Low 24 Jam
$ 0.498064
$ 0.498064$ 0.498064
High 24 Jam

$ 0.447653
$ 0.447653$ 0.447653

$ 0.498064
$ 0.498064$ 0.498064

$ 7.13
$ 7.13$ 7.13

$ 0.236295
$ 0.236295$ 0.236295

-2.37%

-0.03%

+1.14%

+1.14%

Harga aktual Equalizer on Sonic (EQUAL) adalah $0.469631. Selama 24 jam terakhir, EQUAL diperdagangkan antara low $ 0.447653 dan high $ 0.498064, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEQUAL adalah $ 7.13, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.236295.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EQUAL telah berubah sebesar -2.37% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan +1.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Equalizer on Sonic (EQUAL)

$ 575.78K
$ 575.78K$ 575.78K

--
----

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

1.23M
1.23M 1.23M

5,014,255.739134425
5,014,255.739134425 5,014,255.739134425

Kapitalisasi Pasar Equalizer on Sonic saat ini adalah $ 575.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EQUAL adalah 1.23M, dan total suplainya sebesar 5014255.739134425. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.35M.

Riwayat Harga Equalizer on Sonic (EQUAL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Equalizer on Sonic ke USD adalah $ -0.0001875835923752.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Equalizer on Sonic ke USD adalah $ -0.1074064412.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Equalizer on Sonic ke USD adalah $ -0.0719727823.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Equalizer on Sonic ke USD adalah $ -0.4878212824349967.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001875835923752-0.03%
30 Days$ -0.1074064412-22.87%
60 Hari$ -0.0719727823-15.32%
90 Hari$ -0.4878212824349967-50.94%

Apa yang dimaksud dengan Equalizer on Sonic (EQUAL)

Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain.

As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Equalizer on Sonic (EQUAL)

Prediksi Harga Equalizer on Sonic (USD)

Berapa nilai Equalizer on Sonic (EQUAL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Equalizer on Sonic (EQUAL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Equalizer on Sonic.

Cek prediksi harga Equalizer on Sonic sekarang!

EQUAL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Equalizer on Sonic (EQUAL)

Memahami tokenomi Equalizer on Sonic (EQUAL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EQUAL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Equalizer on Sonic (EQUAL)

Berapa nilai Equalizer on Sonic (EQUAL) hari ini?
Harga live EQUAL dalam USD adalah 0.469631 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EQUAL ke USD saat ini?
Harga EQUAL ke USD saat ini adalah $ 0.469631. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Equalizer on Sonic?
Kapitalisasi pasar EQUAL adalah $ 575.78K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EQUAL?
Suplai beredar EQUAL adalah 1.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EQUAL?
EQUAL mencapai harga ATH sebesar 7.13 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EQUAL?
EQUAL mencapai harga ATL 0.236295 USD.
Berapa volume perdagangan EQUAL?
Volume perdagangan 24 jam live EQUAL adalah -- USD.
Akankah harga EQUAL naik lebih tinggi tahun ini?
EQUAL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EQUAL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:39:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Equalizer on Sonic (EQUAL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

