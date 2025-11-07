Harga EquityPay Hari Ini

Harga live EquityPay (EQPAY) hari ini adalah $ 0.03011785, dengan perubahan 60.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EQPAY ke USD saat ini adalah $ 0.03011785 per EQPAY.

EquityPay saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 390,806, dengan suplai yang beredar 12.98M EQPAY. Selama 24 jam terakhir, EQPAY diperdagangkan antara $ 0.00772686 (low) dan $ 0.03353695 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.59076, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0014554.

Dalam kinerja jangka pendek, EQPAY bergerak -0.55% dalam satu jam terakhir dan +203.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EquityPay (EQPAY)

Kapitalisasi Pasar $ 390.81K$ 390.81K $ 390.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 390.90K$ 390.90K $ 390.90K Suplai Peredaran 12.98M 12.98M 12.98M Total Suplai 12,978,837.24 12,978,837.24 12,978,837.24

