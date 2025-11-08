Harga Esportplayer Hari Ini

Harga live Esportplayer (ESPORT) hari ini adalah $ 0.0000306, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESPORT ke USD saat ini adalah $ 0.0000306 per ESPORT.

Esportplayer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,597, dengan suplai yang beredar 1.00B ESPORT. Selama 24 jam terakhir, ESPORT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00165262, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002882.

Dalam kinerja jangka pendek, ESPORT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.01% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Esportplayer (ESPORT)

Kapitalisasi Pasar $ 30.60K
Volume (24 Jam) --
Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.60K
Suplai Peredaran 1.00B
Total Suplai 1,000,000,000.0

