Harga Espresso Bot Hari Ini

Harga live Espresso Bot (ESPR) hari ini adalah $ 0.00006637, dengan perubahan 2.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESPR ke USD saat ini adalah $ 0.00006637 per ESPR.

Espresso Bot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,368, dengan suplai yang beredar 1.00B ESPR. Selama 24 jam terakhir, ESPR diperdagangkan antara $ 0.00006637 (low) dan $ 0.00006781 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00801263, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004458.

Dalam kinerja jangka pendek, ESPR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Espresso Bot (ESPR)

Kapitalisasi Pasar $ 66.37K$ 66.37K $ 66.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.37K$ 66.37K $ 66.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Espresso Bot saat ini adalah $ 66.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ESPR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.37K.