Harga Eternals Hari Ini

Harga live Eternals (ETER) hari ini adalah $ 0.00006665, dengan perubahan 2.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETER ke USD saat ini adalah $ 0.00006665 per ETER.

Eternals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,550, dengan suplai yang beredar 1.48B ETER. Selama 24 jam terakhir, ETER diperdagangkan antara $ 0.00006276 (low) dan $ 0.00007241 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00126503, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000603.

Dalam kinerja jangka pendek, ETER bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -39.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eternals (ETER)

Kapitalisasi Pasar $ 99.55K$ 99.55K $ 99.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 670.61K$ 670.61K $ 670.61K Suplai Peredaran 1.48B 1.48B 1.48B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Eternals saat ini adalah $ 99.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETER adalah 1.48B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 670.61K.