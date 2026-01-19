Harga Ethereum Doge Hari Ini

Harga live Ethereum Doge (EDOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EDOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per EDOGE.

Ethereum Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,162, dengan suplai yang beredar 1.00B EDOGE. Selama 24 jam terakhir, EDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01071845, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EDOGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +12.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ethereum Doge (EDOGE)

Kapitalisasi Pasar $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 47.16K$ 47.16K $ 47.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

