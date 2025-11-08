Harga Ethos Reserve Note Hari Ini

Harga live Ethos Reserve Note (ERN) hari ini adalah $ 0.948263, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ERN ke USD saat ini adalah $ 0.948263 per ERN.

Ethos Reserve Note saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,588, dengan suplai yang beredar 67.06K ERN. Selama 24 jam terakhir, ERN diperdagangkan antara $ 0.931274 (low) dan $ 0.955905 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.12, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.820836.

Dalam kinerja jangka pendek, ERN bergerak +0.18% dalam satu jam terakhir dan +4.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ethos Reserve Note (ERN)

Kapitalisasi Pasar $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Suplai Peredaran 67.06K 67.06K 67.06K Total Suplai 67,056.84311140282 67,056.84311140282 67,056.84311140282

