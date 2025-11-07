Harga ETHPad Hari Ini

Harga live ETHPad (ETHPAD) hari ini adalah $ 0.00113982, dengan perubahan 36.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETHPAD ke USD saat ini adalah $ 0.00113982 per ETHPAD.

ETHPad saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 156,156, dengan suplai yang beredar 137.00M ETHPAD. Selama 24 jam terakhir, ETHPAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00117895 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.194687, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ETHPAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ETHPad (ETHPAD)

Kapitalisasi Pasar $ 156.16K$ 156.16K $ 156.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Suplai Peredaran 137.00M 137.00M 137.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ETHPad saat ini adalah $ 156.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETHPAD adalah 137.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.14M.