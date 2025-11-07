Harga Evan Hari Ini

Harga live Evan (EVAN) hari ini adalah $ 0.00018486, dengan perubahan 3.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVAN ke USD saat ini adalah $ 0.00018486 per EVAN.

Evan saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 184,818, dengan suplai yang beredar 999.80M EVAN. Selama 24 jam terakhir, EVAN diperdagangkan antara $ 0.00018476 (low) dan $ 0.00019193 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.084693, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00017889.

Dalam kinerja jangka pendek, EVAN bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -21.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Evan (EVAN)

Kapitalisasi Pasar $ 184.82K$ 184.82K $ 184.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 184.82K$ 184.82K $ 184.82K Suplai Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Total Suplai 999,796,361.740563 999,796,361.740563 999,796,361.740563

