Harga live Everybody hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual HOLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOLD

Info Harga HOLD

Penjelasan HOLD

Situs Web Resmi HOLD

Tokenomi HOLD

Prakiraan Harga HOLD

Harga Everybody (HOLD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOLD ke USD:

$0.00023338
-7.60%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Everybody (HOLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:40 (UTC+8)

Informasi Harga Everybody (HOLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00164477
$ 0
-1.18%

-7.61%

-17.00%

-17.00%

Harga aktual Everybody (HOLD) adalah --. Selama 24 jam terakhir, HOLD diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOLD adalah $ 0.00164477, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOLD telah berubah sebesar -1.18% selama 1 jam terakhir, -7.61% selama 24 jam, dan -17.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Everybody (HOLD)

$ 6.48M
--
$ 6.48M
27.78B
27,780,713,256.829243
Kapitalisasi Pasar Everybody saat ini adalah $ 6.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOLD adalah 27.78B, dan total suplainya sebesar 27780713256.829243. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.48M.

Riwayat Harga Everybody (HOLD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Everybody ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Everybody ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Everybody ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Everybody ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.61%
30 Days$ 0-63.67%
60 Hari$ 0-48.18%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Everybody (HOLD)

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Everybody (HOLD)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Everybody (USD)

Berapa nilai Everybody (HOLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Everybody (HOLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everybody.

Cek prediksi harga Everybody sekarang!

HOLD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Everybody (HOLD)

Memahami tokenomi Everybody (HOLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Everybody (HOLD)

Berapa nilai Everybody (HOLD) hari ini?
Harga live HOLD dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOLD ke USD saat ini?
Harga HOLD ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Everybody?
Kapitalisasi pasar HOLD adalah $ 6.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOLD?
Suplai beredar HOLD adalah 27.78B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOLD?
HOLD mencapai harga ATH sebesar 0.00164477 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOLD?
HOLD mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan HOLD?
Volume perdagangan 24 jam live HOLD adalah -- USD.
Akankah harga HOLD naik lebih tinggi tahun ini?
HOLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Everybody (HOLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

