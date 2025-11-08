Harga Fabwelt Hari Ini

Harga live Fabwelt (WELT) hari ini adalah $ 0.00020491, dengan perubahan 77.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WELT ke USD saat ini adalah $ 0.00020491 per WELT.

Fabwelt saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,070, dengan suplai yang beredar 215.07M WELT. Selama 24 jam terakhir, WELT diperdagangkan antara $ 0.00011525 (low) dan $ 0.00020541 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.103412, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011525.

Dalam kinerja jangka pendek, WELT bergerak -0.24% dalam satu jam terakhir dan -21.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fabwelt (WELT)

Kapitalisasi Pasar $ 44.07K$ 44.07K $ 44.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 102.46K$ 102.46K $ 102.46K Suplai Peredaran 215.07M 215.07M 215.07M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

