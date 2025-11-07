Harga fair Hari Ini

Harga live fair (FAIR) hari ini adalah $ 0.00043577, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FAIR ke USD saat ini adalah $ 0.00043577 per FAIR.

fair saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 90,136, dengan suplai yang beredar 206.84M FAIR. Selama 24 jam terakhir, FAIR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01471811, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00041549.

Dalam kinerja jangka pendek, FAIR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar fair (FAIR)

Kapitalisasi Pasar $ 90.14K$ 90.14K $ 90.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 435.74K$ 435.74K $ 435.74K Suplai Peredaran 206.84M 206.84M 206.84M Total Suplai 999,944,308.632031 999,944,308.632031 999,944,308.632031

Kapitalisasi Pasar fair saat ini adalah $ 90.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FAIR adalah 206.84M, dan total suplainya sebesar 999944308.632031. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 435.74K.