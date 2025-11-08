Harga Faptax Hari Ini

Harga live Faptax (FAPTAX) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FAPTAX ke USD saat ini adalah -- per FAPTAX.

Faptax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,099, dengan suplai yang beredar 288.72M FAPTAX. Selama 24 jam terakhir, FAPTAX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0076475, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FAPTAX bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -13.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Faptax (FAPTAX)

Kapitalisasi Pasar $ 40.10K$ 40.10K $ 40.10K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.10K$ 40.10K $ 40.10K Suplai Peredaran 288.72M 288.72M 288.72M Total Suplai 288,719,558.164439 288,719,558.164439 288,719,558.164439

Kapitalisasi Pasar Faptax saat ini adalah $ 40.10K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FAPTAX adalah 288.72M, dan total suplainya sebesar 288719558.164439. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.10K.