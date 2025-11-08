Harga FARTDADDY Hari Ini

Harga live FARTDADDY (FARTDADDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTDADDY ke USD saat ini adalah -- per FARTDADDY.

FARTDADDY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,600.38, dengan suplai yang beredar 999.56M FARTDADDY. Selama 24 jam terakhir, FARTDADDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00151021, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTDADDY bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -12.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FARTDADDY (FARTDADDY)

Kapitalisasi Pasar $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K Suplai Peredaran 999.56M 999.56M 999.56M Total Suplai 999,555,293.723931 999,555,293.723931 999,555,293.723931

