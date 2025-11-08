Harga Farting Unicorn Hari Ini

Harga live Farting Unicorn (FU) hari ini adalah $ 0.00003574, dengan perubahan 4.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FU ke USD saat ini adalah $ 0.00003574 per FU.

Farting Unicorn saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,995, dengan suplai yang beredar 899.54M FU. Selama 24 jam terakhir, FU diperdagangkan antara $ 0.00003374 (low) dan $ 0.00003785 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01017719, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003374.

Dalam kinerja jangka pendek, FU bergerak +1.48% dalam satu jam terakhir dan -20.46% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Farting Unicorn (FU)

Kapitalisasi Pasar $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K Suplai Peredaran 899.54M 899.54M 899.54M Total Suplai 899,537,183.225042 899,537,183.225042 899,537,183.225042

Kapitalisasi Pasar Farting Unicorn saat ini adalah $ 32.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FU adalah 899.54M, dan total suplainya sebesar 899537183.225042. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.00K.