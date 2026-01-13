Harga Ferretcoin Hari Ini

Harga live Ferretcoin (FEC) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FEC ke USD saat ini adalah $ 0 per FEC.

Ferretcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,487.34, dengan suplai yang beredar 999.20M FEC. Selama 24 jam terakhir, FEC diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FEC bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ferretcoin (FEC)

Kapitalisasi Pasar $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Suplai Peredaran 999.20M 999.20M 999.20M Total Suplai 999,202,674.184733 999,202,674.184733 999,202,674.184733

Kapitalisasi Pasar Ferretcoin saat ini adalah $ 7.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FEC adalah 999.20M, dan total suplainya sebesar 999202674.184733. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.49K.