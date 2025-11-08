Harga Fight For Justice Hari Ini

Harga live Fight For Justice (FFJ) hari ini adalah $ 0.00001427, dengan perubahan 2.36% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FFJ ke USD saat ini adalah $ 0.00001427 per FFJ.

Fight For Justice saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,274.32, dengan suplai yang beredar 1.00B FFJ. Selama 24 jam terakhir, FFJ diperdagangkan antara $ 0.00001366 (low) dan $ 0.00001424 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033341, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001366.

Dalam kinerja jangka pendek, FFJ bergerak +1.31% dalam satu jam terakhir dan -32.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fight For Justice (FFJ)

Kapitalisasi Pasar $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.27K$ 14.27K $ 14.27K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fight For Justice saat ini adalah $ 14.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FFJ adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.27K.