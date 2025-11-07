BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Figure Heloc hari ini adalah 1.03 USD. Lacak informasi harga aktual FIGR_HELOC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIGR_HELOC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Figure Heloc hari ini adalah 1.03 USD. Lacak informasi harga aktual FIGR_HELOC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIGR_HELOC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FIGR_HELOC

Info Harga FIGR_HELOC

Penjelasan FIGR_HELOC

Whitepaper FIGR_HELOC

Situs Web Resmi FIGR_HELOC

Tokenomi FIGR_HELOC

Prakiraan Harga FIGR_HELOC

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Figure Heloc

Harga Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FIGR_HELOC ke USD:

$1.03
$1.03$1.03
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Figure Heloc (FIGR_HELOC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:24:43 (UTC+8)

Informasi Harga Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
Low 24 Jam
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
High 24 Jam

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

--

-0.01%

+340.31%

+340.31%

Harga aktual Figure Heloc (FIGR_HELOC) adalah $1.03. Selama 24 jam terakhir, FIGR_HELOC diperdagangkan antara low $ 1.029 dan high $ 1.033, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIGR_HELOC adalah $ 1.37, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.155357.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIGR_HELOC telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan +340.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 13.90B
$ 13.90B$ 13.90B

--
----

$ 13.90B
$ 13.90B$ 13.90B

13.49B
13.49B 13.49B

13,486,934,495.41
13,486,934,495.41 13,486,934,495.41

Kapitalisasi Pasar Figure Heloc saat ini adalah $ 13.90B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIGR_HELOC adalah 13.49B, dan total suplainya sebesar 13486934495.41. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.90B.

Riwayat Harga Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Figure Heloc ke USD adalah $ -0.0001794.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Figure Heloc ke USD adalah $ +0.0349655130.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Figure Heloc ke USD adalah $ +0.0313870870.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Figure Heloc ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001794-0.01%
30 Days$ +0.0349655130+3.39%
60 Hari$ +0.0313870870+3.05%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Figure Heloc (USD)

Berapa nilai Figure Heloc (FIGR_HELOC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Figure Heloc (FIGR_HELOC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Figure Heloc.

Cek prediksi harga Figure Heloc sekarang!

FIGR_HELOC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Memahami tokenomi Figure Heloc (FIGR_HELOC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIGR_HELOC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Berapa nilai Figure Heloc (FIGR_HELOC) hari ini?
Harga live FIGR_HELOC dalam USD adalah 1.03 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIGR_HELOC ke USD saat ini?
Harga FIGR_HELOC ke USD saat ini adalah $ 1.03. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Figure Heloc?
Kapitalisasi pasar FIGR_HELOC adalah $ 13.90B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIGR_HELOC?
Suplai beredar FIGR_HELOC adalah 13.49B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC mencapai harga ATH sebesar 1.37 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC mencapai harga ATL 0.155357 USD.
Berapa volume perdagangan FIGR_HELOC?
Volume perdagangan 24 jam live FIGR_HELOC adalah -- USD.
Akankah harga FIGR_HELOC naik lebih tinggi tahun ini?
FIGR_HELOC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIGR_HELOC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:24:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,816.17
$101,816.17$101,816.17

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.76
$3,353.76$3,353.76

+1.63%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1530
$1.1530$1.1530

+34.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,816.17
$101,816.17$101,816.17

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.76
$3,353.76$3,353.76

+1.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.13
$157.13$157.13

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2246
$2.2246$2.2246

-0.44%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.33
$967.33$967.33

+3.61%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.006100
$0.006100$0.006100

+510.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.260
$4.260$4.260

+326.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008203
$0.008203$0.008203

+284.39%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002415
$0.00002415$0.00002415

+124.23%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1025
$0.1025$0.1025

+105.00%