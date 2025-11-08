Harga Finna AI Hari Ini

Harga live Finna AI (FINNA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FINNA ke USD saat ini adalah -- per FINNA.

Finna AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,588, dengan suplai yang beredar 999.98M FINNA. Selama 24 jam terakhir, FINNA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00201926, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FINNA bergerak +1.26% dalam satu jam terakhir dan -23.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Finna AI (FINNA)

Kapitalisasi Pasar $ 43.59K$ 43.59K $ 43.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.59K$ 43.59K $ 43.59K Suplai Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Total Suplai 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276 999,982,420.2031276

Kapitalisasi Pasar Finna AI saat ini adalah $ 43.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FINNA adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999982420.2031276. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.59K.