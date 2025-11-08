Harga FintruX Hari Ini

Harga live FintruX (FTX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FTX ke USD saat ini adalah -- per FTX.

FintruX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 53,434, dengan suplai yang beredar 83.35M FTX. Selama 24 jam terakhir, FTX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.400752, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FTX bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -9.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FintruX (FTX)

Kapitalisasi Pasar $ 53.43K$ 53.43K $ 53.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.11K$ 64.11K $ 64.11K Suplai Peredaran 83.35M 83.35M 83.35M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FintruX saat ini adalah $ 53.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FTX adalah 83.35M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.11K.