Harga Fire Hari Ini

Harga live Fire (FIRE) hari ini adalah $ 0.00428293, dengan perubahan 0.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIRE ke USD saat ini adalah $ 0.00428293 per FIRE.

Fire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,977, dengan suplai yang beredar 9.80M FIRE. Selama 24 jam terakhir, FIRE diperdagangkan antara $ 0.00416233 (low) dan $ 0.00438209 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.857278, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00399786.

Dalam kinerja jangka pendek, FIRE bergerak -0.32% dalam satu jam terakhir dan -14.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fire (FIRE)

Kapitalisasi Pasar $ 41.98K$ 41.98K $ 41.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.83K$ 42.83K $ 42.83K Suplai Peredaran 9.80M 9.80M 9.80M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

