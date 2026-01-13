Harga Fire Horse Hari Ini

Harga live Fire Horse (FIREHORSE) hari ini adalah $ 0.00004305, dengan perubahan 2.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIREHORSE ke USD saat ini adalah $ 0.00004305 per FIREHORSE.

Fire Horse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,052, dengan suplai yang beredar 1.00B FIREHORSE. Selama 24 jam terakhir, FIREHORSE diperdagangkan antara $ 0.00004164 (low) dan $ 0.00004548 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00014094, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004164.

Dalam kinerja jangka pendek, FIREHORSE bergerak +0.28% dalam satu jam terakhir dan -28.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fire Horse (FIREHORSE)

Kapitalisasi Pasar $ 43.05K$ 43.05K $ 43.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.05K$ 43.05K $ 43.05K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

