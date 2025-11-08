Harga First bitcoin kid Hari Ini

Harga live First bitcoin kid (TPU) hari ini adalah $ 0.00002142, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TPU ke USD saat ini adalah $ 0.00002142 per TPU.

First bitcoin kid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,143, dengan suplai yang beredar 987.13M TPU. Selama 24 jam terakhir, TPU diperdagangkan antara $ 0.00002053 (low) dan $ 0.00002147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00300023, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002053.

Dalam kinerja jangka pendek, TPU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar First bitcoin kid (TPU)

Kapitalisasi Pasar $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.14K$ 21.14K $ 21.14K Suplai Peredaran 987.13M 987.13M 987.13M Total Suplai 987,134,232.498692 987,134,232.498692 987,134,232.498692

Kapitalisasi Pasar First bitcoin kid saat ini adalah $ 21.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TPU adalah 987.13M, dan total suplainya sebesar 987134232.498692. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.14K.