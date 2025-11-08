Harga First bitcoin kid (TPU)
Harga live First bitcoin kid (TPU) hari ini adalah $ 0.00002142, dengan perubahan 0.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TPU ke USD saat ini adalah $ 0.00002142 per TPU.
First bitcoin kid saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,143, dengan suplai yang beredar 987.13M TPU. Selama 24 jam terakhir, TPU diperdagangkan antara $ 0.00002053 (low) dan $ 0.00002147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00300023, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002053.
Dalam kinerja jangka pendek, TPU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar First bitcoin kid saat ini adalah $ 21.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TPU adalah 987.13M, dan total suplainya sebesar 987134232.498692. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.14K.
--
-0.25%
-21.03%
-21.03%
Sepanjang hari ini, perubahan harga First bitcoin kid ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga First bitcoin kid ke USD adalah $ -0.0000070597.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga First bitcoin kid ke USD adalah $ -0.0000080157.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga First bitcoin kid ke USD adalah $ -0.00000923446354743111.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.25%
|30 Days
|$ -0.0000070597
|-32.95%
|60 Hari
|$ -0.0000080157
|-37.42%
|90 Hari
|$ -0.00000923446354743111
|-30.12%
Pada tahun 2040, harga First bitcoin kid berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!!
For the past 13yrs that video went unnoticed...
Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin...
The First Bitcoin Kid (TPU) project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age.
The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners.
In addition to the educational aspect, First Bitcoin Kid (TPU) aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
