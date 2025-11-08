Harga Fisttrumppump Hari Ini

Harga live Fisttrumppump (FTP) hari ini adalah $ 0.02789568, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FTP ke USD saat ini adalah $ 0.02789568 per FTP.

Fisttrumppump saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,896, dengan suplai yang beredar 1.00M FTP. Selama 24 jam terakhir, FTP diperdagangkan antara $ 0.027759 (low) dan $ 0.02827407 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.14, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02749625.

Dalam kinerja jangka pendek, FTP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fisttrumppump (FTP)

Kapitalisasi Pasar $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.90K$ 27.90K $ 27.90K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Fisttrumppump saat ini adalah $ 27.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FTP adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.90K.