Harga live Fitchin Universe hari ini adalah 0.00125082 USD. Lacak informasi harga aktual CHIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Fitchin Universe (CHIN)

Harga Live 1 CHIN ke USD:

$0.00125082
-4.10%1D
Grafik Harga Live Fitchin Universe (CHIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:54:26 (UTC+8)

Informasi Harga Fitchin Universe (CHIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00123389
Low 24 Jam
$ 0.0013451
High 24 Jam

$ 0.00123389
$ 0.0013451
$ 0.0172235
$ 0.0011994
-1.30%

-4.17%

-28.28%

-28.28%

Harga aktual Fitchin Universe (CHIN) adalah $0.00125082. Selama 24 jam terakhir, CHIN diperdagangkan antara low $ 0.00123389 dan high $ 0.0013451, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHIN adalah $ 0.0172235, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0011994.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHIN telah berubah sebesar -1.30% selama 1 jam terakhir, -4.17% selama 24 jam, dan -28.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fitchin Universe (CHIN)

$ 236.66K
--
$ 1.25M
189.21M
999,999,473.6073247
Kapitalisasi Pasar Fitchin Universe saat ini adalah $ 236.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CHIN adalah 189.21M, dan total suplainya sebesar 999999473.6073247. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.25M.

Riwayat Harga Fitchin Universe (CHIN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fitchin Universe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fitchin Universe ke USD adalah $ -0.0010089310.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fitchin Universe ke USD adalah $ -0.0009947656.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fitchin Universe ke USD adalah $ -0.003958756539671626.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.17%
30 Days$ -0.0010089310-80.66%
60 Hari$ -0.0009947656-79.52%
90 Hari$ -0.003958756539671626-75.98%

Apa yang dimaksud dengan Fitchin Universe (CHIN)

FITCHIN Universe is a multi-layer ecosystem of competition, community engagement and tokenized entertainment bridging the gap between web2 gaming and web3. The ecosystem is powered by $CHIN, the gamer’s token.

Founded in 2022 by soccer legend Sergio "Kun" Aguero, FITCHIN quickly became the leading Spanish-speaking gaming platform. Partnering with Web2 and Web3 giants, esports teams like Leo Messi's KRÜ Esports, and creators like TheDonato it achieved an extended reach of 250M followers.

Clans Arena, the flagship product, enables the tokenization of gaming communities and engages users through an Own-to-Earn model in competitive tournaments for liquidity and real token price action. The Clans Arena leverages FITCHIN’s community hubs, tournament infrastructure, and THE HUB digital identity avatars, providing a 360 web3 entertainment experience for the user.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga Fitchin Universe (USD)

Berapa nilai Fitchin Universe (CHIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fitchin Universe (CHIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fitchin Universe.

Cek prediksi harga Fitchin Universe sekarang!

CHIN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Fitchin Universe (CHIN)

Memahami tokenomi Fitchin Universe (CHIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHIN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Fitchin Universe (CHIN)

Berapa nilai Fitchin Universe (CHIN) hari ini?
Harga live CHIN dalam USD adalah 0.00125082 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHIN ke USD saat ini?
Harga CHIN ke USD saat ini adalah $ 0.00125082. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fitchin Universe?
Kapitalisasi pasar CHIN adalah $ 236.66K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHIN?
Suplai beredar CHIN adalah 189.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHIN?
CHIN mencapai harga ATH sebesar 0.0172235 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHIN?
CHIN mencapai harga ATL 0.0011994 USD.
Berapa volume perdagangan CHIN?
Volume perdagangan 24 jam live CHIN adalah -- USD.
Akankah harga CHIN naik lebih tinggi tahun ini?
CHIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Fitchin Universe (CHIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

