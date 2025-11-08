Harga Flavia Is Online Hari Ini

Harga live Flavia Is Online (FLAVIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLAVIA ke USD saat ini adalah -- per FLAVIA.

Flavia Is Online saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,992, dengan suplai yang beredar 999.60M FLAVIA. Selama 24 jam terakhir, FLAVIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.068249, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLAVIA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flavia Is Online (FLAVIA)

Kapitalisasi Pasar $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Suplai Peredaran 999.60M 999.60M 999.60M Total Suplai 999,598,762.256646 999,598,762.256646 999,598,762.256646

Kapitalisasi Pasar Flavia Is Online saat ini adalah $ 54.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLAVIA adalah 999.60M, dan total suplainya sebesar 999598762.256646. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 54.99K.