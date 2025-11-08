Harga FlexMeme Hari Ini

Harga live FlexMeme (FLEX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLEX ke USD saat ini adalah -- per FLEX.

FlexMeme saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,913, dengan suplai yang beredar 253.09B FLEX. Selama 24 jam terakhir, FLEX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLEX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FlexMeme (FLEX)

Kapitalisasi Pasar $ 34.91K$ 34.91K $ 34.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 137.94K$ 137.94K $ 137.94K Suplai Peredaran 253.09B 253.09B 253.09B Total Suplai 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FlexMeme saat ini adalah $ 34.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLEX adalah 253.09B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.94K.