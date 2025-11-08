Harga Flip the Frog Hari Ini

Harga live Flip the Frog (FLIP) hari ini adalah $ 0.00001488, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLIP ke USD saat ini adalah $ 0.00001488 per FLIP.

Flip the Frog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,875.67, dengan suplai yang beredar 1.00B FLIP. Selama 24 jam terakhir, FLIP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00033307, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000053.

Dalam kinerja jangka pendek, FLIP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flip the Frog (FLIP)

Kapitalisasi Pasar $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.88K$ 14.88K $ 14.88K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

