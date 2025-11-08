Harga FLOCKY Hari Ini

Harga live FLOCKY (FLOCKY) hari ini adalah $ 0.00001788, dengan perubahan 2.69% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOCKY ke USD saat ini adalah $ 0.00001788 per FLOCKY.

FLOCKY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,842.03, dengan suplai yang beredar 997.90M FLOCKY. Selama 24 jam terakhir, FLOCKY diperdagangkan antara $ 0.00001666 (low) dan $ 0.00001778 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00267496, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001666.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOCKY bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -11.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FLOCKY (FLOCKY)

Kapitalisasi Pasar $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.84K$ 17.84K $ 17.84K Suplai Peredaran 997.90M 997.90M 997.90M Total Suplai 997,900,548.066837 997,900,548.066837 997,900,548.066837

Kapitalisasi Pasar FLOCKY saat ini adalah $ 17.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLOCKY adalah 997.90M, dan total suplainya sebesar 997900548.066837. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.84K.