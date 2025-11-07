Harga Floos Hari Ini

Harga live Floos (FLS) hari ini adalah $ 0.00012116, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLS ke USD saat ini adalah $ 0.00012116 per FLS.

Floos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 111,968, dengan suplai yang beredar 924.10M FLS. Selama 24 jam terakhir, FLS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01001577, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011151.

Dalam kinerja jangka pendek, FLS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Floos (FLS)

Kapitalisasi Pasar $ 111.97K$ 111.97K $ 111.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 111.97K$ 111.97K $ 111.97K Suplai Peredaran 924.10M 924.10M 924.10M Total Suplai 924,103,680.85 924,103,680.85 924,103,680.85

Kapitalisasi Pasar Floos saat ini adalah $ 111.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLS adalah 924.10M, dan total suplainya sebesar 924103680.85. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 111.97K.