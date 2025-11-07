Harga Fodl Finance Hari Ini

Harga live Fodl Finance (FODL) hari ini adalah $ 0.0003884, dengan perubahan 1.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FODL ke USD saat ini adalah $ 0.0003884 per FODL.

Fodl Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 147,067, dengan suplai yang beredar 378.65M FODL. Selama 24 jam terakhir, FODL diperdagangkan antara $ 0.00037906 (low) dan $ 0.00039681 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.11, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0002794.

Dalam kinerja jangka pendek, FODL bergerak +1.64% dalam satu jam terakhir dan -7.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fodl Finance (FODL)

Kapitalisasi Pasar $ 147.07K$ 147.07K $ 147.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 388.40K$ 388.40K $ 388.40K Suplai Peredaran 378.65M 378.65M 378.65M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

