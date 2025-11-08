BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live FOMO RADIO AI hari ini adalah 0.00004222 USD. Kapitalisasi pasar RADIO adalah 42,197 USD. Lacak informasi harga aktual RADIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live FOMO RADIO AI hari ini adalah 0.00004222 USD. Kapitalisasi pasar RADIO adalah 42,197 USD. Lacak informasi harga aktual RADIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang RADIO

Info Harga RADIO

Penjelasan RADIO

Situs Web Resmi RADIO

Tokenomi RADIO

Prakiraan Harga RADIO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FOMO RADIO AI

Harga FOMO RADIO AI (RADIO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RADIO ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live FOMO RADIO AI (RADIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:24:11 (UTC+8)

Harga FOMO RADIO AI Hari Ini

Harga live FOMO RADIO AI (RADIO) hari ini adalah $ 0.00004222, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RADIO ke USD saat ini adalah $ 0.00004222 per RADIO.

FOMO RADIO AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,197, dengan suplai yang beredar 999.43M RADIO. Selama 24 jam terakhir, RADIO diperdagangkan antara $ 0.00004124 (low) dan $ 0.00004378 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00763848, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004055.

Dalam kinerja jangka pendek, RADIO bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -16.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FOMO RADIO AI (RADIO)

$ 42.20K
$ 42.20K$ 42.20K

--
----

$ 42.20K
$ 42.20K$ 42.20K

999.43M
999.43M 999.43M

999,430,747.265027
999,430,747.265027 999,430,747.265027

Kapitalisasi Pasar FOMO RADIO AI saat ini adalah $ 42.20K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RADIO adalah 999.43M, dan total suplainya sebesar 999430747.265027. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.20K.

Riwayat Harga FOMO RADIO AI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004124
$ 0.00004124$ 0.00004124
Low 24 Jam
$ 0.00004378
$ 0.00004378$ 0.00004378
High 24 Jam

$ 0.00004124
$ 0.00004124$ 0.00004124

$ 0.00004378
$ 0.00004378$ 0.00004378

$ 0.00763848
$ 0.00763848$ 0.00763848

$ 0.00004055
$ 0.00004055$ 0.00004055

-0.11%

-2.18%

-16.47%

-16.47%

Riwayat Harga FOMO RADIO AI (RADIO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FOMO RADIO AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FOMO RADIO AI ke USD adalah $ -0.0000167494.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FOMO RADIO AI ke USD adalah $ -0.0000293667.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FOMO RADIO AI ke USD adalah $ -0.0001411789848409355.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.18%
30 Days$ -0.0000167494-39.67%
60 Hari$ -0.0000293667-69.55%
90 Hari$ -0.0001411789848409355-76.97%

Prediksi Harga untuk FOMO RADIO AI

Prediksi Harga FOMO RADIO AI (RADIO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RADIO pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FOMO RADIO AI (RADIO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga FOMO RADIO AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga FOMO RADIO AI yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RADIO untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga FOMO RADIO AI.

Apa yang dimaksud dengan FOMO RADIO AI (RADIO)

FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data.

Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently.

https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711

The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media.

To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FOMO RADIO AI (RADIO)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FOMO RADIO AI

Berapa nilai 1 FOMO RADIO AI pada tahun 2030?
Jika FOMO RADIO AI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga FOMO RADIO AI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:24:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FOMO RADIO AI (RADIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi FOMO RADIO AI Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.58
$20.58$20.58

+105.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00010805
$0.00010805$0.00010805

+2,061.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000015620
$0.000015620$0.000015620

+160.33%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010367
$0.010367$0.010367

+159.17%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0027
$0.0027$0.0027

+170.00%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.01799
$0.01799$0.01799

+63.54%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.