Harga FOMO RADIO AI Hari Ini

Harga live FOMO RADIO AI (RADIO) hari ini adalah $ 0.00004222, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RADIO ke USD saat ini adalah $ 0.00004222 per RADIO.

FOMO RADIO AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,197, dengan suplai yang beredar 999.43M RADIO. Selama 24 jam terakhir, RADIO diperdagangkan antara $ 0.00004124 (low) dan $ 0.00004378 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00763848, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004055.

Dalam kinerja jangka pendek, RADIO bergerak -0.11% dalam satu jam terakhir dan -16.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FOMO RADIO AI (RADIO)

Kapitalisasi Pasar $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.20K$ 42.20K $ 42.20K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,430,747.265027 999,430,747.265027 999,430,747.265027

