Harga live Forgive Me Father hari ini adalah 0.00256663 USD. Lacak informasi harga aktual $PURGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $PURGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $PURGE

Info Harga $PURGE

Penjelasan $PURGE

Situs Web Resmi $PURGE

Tokenomi $PURGE

Prakiraan Harga $PURGE

Harga Forgive Me Father ($PURGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $PURGE ke USD:

$0.00256663
+21.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Forgive Me Father ($PURGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:23:22 (UTC+8)

Informasi Harga Forgive Me Father ($PURGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00210611
Low 24 Jam
$ 0.00257295
High 24 Jam

$ 0.00210611
$ 0.00257295
$ 0.088906
$ 0.00195446
+0.66%

+21.31%

+4.15%

+4.15%

Harga aktual Forgive Me Father ($PURGE) adalah $0.00256663. Selama 24 jam terakhir, $PURGE diperdagangkan antara low $ 0.00210611 dan high $ 0.00257295, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$PURGE adalah $ 0.088906, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00195446.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $PURGE telah berubah sebesar +0.66% selama 1 jam terakhir, +21.31% selama 24 jam, dan +4.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Forgive Me Father ($PURGE)

$ 2.06M
--
$ 2.06M
799.99M
799,989,991.97736
Kapitalisasi Pasar Forgive Me Father saat ini adalah $ 2.06M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $PURGE adalah 799.99M, dan total suplainya sebesar 799989991.97736. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.06M.

Riwayat Harga Forgive Me Father ($PURGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Forgive Me Father ke USD adalah $ +0.00045091.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Forgive Me Father ke USD adalah $ -0.0006967671.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Forgive Me Father ke USD adalah $ -0.0007649388.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Forgive Me Father ke USD adalah $ -0.003090494494728593.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00045091+21.31%
30 Days$ -0.0006967671-27.14%
60 Hari$ -0.0007649388-29.80%
90 Hari$ -0.003090494494728593-54.63%

Apa yang dimaksud dengan Forgive Me Father ($PURGE)

Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content.

Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans.

It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Forgive Me Father ($PURGE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Forgive Me Father (USD)

Berapa nilai Forgive Me Father ($PURGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Forgive Me Father ($PURGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Forgive Me Father.

Cek prediksi harga Forgive Me Father sekarang!

$PURGE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Forgive Me Father ($PURGE)

Memahami tokenomi Forgive Me Father ($PURGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $PURGE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Forgive Me Father ($PURGE)

Berapa nilai Forgive Me Father ($PURGE) hari ini?
Harga live $PURGE dalam USD adalah 0.00256663 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $PURGE ke USD saat ini?
Harga $PURGE ke USD saat ini adalah $ 0.00256663. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Forgive Me Father?
Kapitalisasi pasar $PURGE adalah $ 2.06M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $PURGE?
Suplai beredar $PURGE adalah 799.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $PURGE?
$PURGE mencapai harga ATH sebesar 0.088906 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $PURGE?
$PURGE mencapai harga ATL 0.00195446 USD.
Berapa volume perdagangan $PURGE?
Volume perdagangan 24 jam live $PURGE adalah -- USD.
Akankah harga $PURGE naik lebih tinggi tahun ini?
$PURGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $PURGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Forgive Me Father ($PURGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

