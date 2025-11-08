Harga Forky Hari Ini

Harga live Forky (FORKY) hari ini adalah $ 0.00002897, dengan perubahan 20.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FORKY ke USD saat ini adalah $ 0.00002897 per FORKY.

Forky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,539, dengan suplai yang beredar 1.00B FORKY. Selama 24 jam terakhir, FORKY diperdagangkan antara $ 0.00002407 (low) dan $ 0.00002889 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01158817, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001119.

Dalam kinerja jangka pendek, FORKY bergerak +1.62% dalam satu jam terakhir dan -6.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Forky (FORKY)

Kapitalisasi Pasar $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.54K$ 28.54K $ 28.54K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Forky saat ini adalah $ 28.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FORKY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.54K.