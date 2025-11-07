Harga Fortune Token Hari Ini

Harga live Fortune Token (FRTN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRTN ke USD saat ini adalah -- per FRTN.

Fortune Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 213,940, dengan suplai yang beredar 305.19M FRTN. Selama 24 jam terakhir, FRTN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.091031, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRTN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fortune Token (FRTN)

Kapitalisasi Pasar $ 213.94K$ 213.94K $ 213.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 698.40K$ 698.40K $ 698.40K Suplai Peredaran 305.19M 305.19M 305.19M Total Suplai 996,281,414.567182 996,281,414.567182 996,281,414.567182

Kapitalisasi Pasar Fortune Token saat ini adalah $ 213.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRTN adalah 305.19M, dan total suplainya sebesar 996281414.567182. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 698.40K.