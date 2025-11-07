Harga FoxGirl Hari Ini

Harga live FoxGirl (FOXGIRL) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOXGIRL ke USD saat ini adalah -- per FOXGIRL.

FoxGirl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 127,743, dengan suplai yang beredar 100.00T FOXGIRL. Selama 24 jam terakhir, FOXGIRL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FOXGIRL bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -17.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FoxGirl (FOXGIRL)

Kapitalisasi Pasar $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.74K$ 127.74K $ 127.74K Suplai Peredaran 100.00T 100.00T 100.00T Total Suplai 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0 99,999,484,890,300.0

