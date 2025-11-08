Harga FRAKT Hari Ini

Harga live FRAKT (FRKT) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRKT ke USD saat ini adalah -- per FRKT.

FRAKT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,470.73, dengan suplai yang beredar 7.62M FRKT. Selama 24 jam terakhir, FRKT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.7, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRKT bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -9.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FRAKT (FRKT)

Kapitalisasi Pasar $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.89K$ 35.89K $ 35.89K Suplai Peredaran 7.62M 7.62M 7.62M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

