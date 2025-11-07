Harga Frog on ETH Hari Ini

Harga live Frog on ETH (FROG) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROG ke USD saat ini adalah -- per FROG.

Frog on ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,810, dengan suplai yang beredar 415.54B FROG. Selama 24 jam terakhir, FROG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FROG bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -18.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frog on ETH (FROG)

Kapitalisasi Pasar $ 70.81K$ 70.81K $ 70.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 70.81K$ 70.81K $ 70.81K Suplai Peredaran 415.54B 415.54B 415.54B Total Suplai 415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895 415,540,407,161.60895

Kapitalisasi Pasar Frog on ETH saat ini adalah $ 70.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROG adalah 415.54B, dan total suplainya sebesar 415540407161.60895. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.81K.