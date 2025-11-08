Harga Frog X Toad 6900 Hari Ini

Harga live Frog X Toad 6900 (FXT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FXT ke USD saat ini adalah -- per FXT.

Frog X Toad 6900 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,282, dengan suplai yang beredar 69.00B FXT. Selama 24 jam terakhir, FXT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FXT bergerak +1.08% dalam satu jam terakhir dan -12.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frog X Toad 6900 (FXT)

Kapitalisasi Pasar $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.28K$ 24.28K $ 24.28K Suplai Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Total Suplai 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

