Harga Frosty the Polar Bear Hari Ini

Harga live Frosty the Polar Bear (FROSTY) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROSTY ke USD saat ini adalah -- per FROSTY.

Frosty the Polar Bear saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,054.62, dengan suplai yang beredar 1000.00M FROSTY. Selama 24 jam terakhir, FROSTY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00835593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FROSTY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -29.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.05K$ 11.05K $ 11.05K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Frosty the Polar Bear saat ini adalah $ 11.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROSTY adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.05K.