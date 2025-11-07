Harga FTF100 Hari Ini

Harga live FTF100 (FTF100) hari ini adalah $ 0.00006592, dengan perubahan 9.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FTF100 ke USD saat ini adalah $ 0.00006592 per FTF100.

FTF100 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,917, dengan suplai yang beredar 1.00B FTF100. Selama 24 jam terakhir, FTF100 diperdagangkan antara $ 0.00006517 (low) dan $ 0.00007253 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0004498, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000497.

Dalam kinerja jangka pendek, FTF100 bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -47.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FTF100 (FTF100)

Kapitalisasi Pasar $ 65.92K$ 65.92K $ 65.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.92K$ 65.92K $ 65.92K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar FTF100 saat ini adalah $ 65.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FTF100 adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.92K.