Harga live FUEGO hari ini adalah 0.00714744 USD. Lacak informasi harga aktual FUEGO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FUEGO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FUEGO

Info Harga FUEGO

Penjelasan FUEGO

Whitepaper FUEGO

Situs Web Resmi FUEGO

Tokenomi FUEGO

Prakiraan Harga FUEGO

Harga FUEGO (FUEGO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FUEGO ke USD:

$0.00714708
$0.00714708$0.00714708
-4.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live FUEGO (FUEGO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:27 (UTC+8)

Informasi Harga FUEGO (FUEGO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00707413
$ 0.00707413$ 0.00707413
Low 24 Jam
$ 0.00753553
$ 0.00753553$ 0.00753553
High 24 Jam

$ 0.00707413
$ 0.00707413$ 0.00707413

$ 0.00753553
$ 0.00753553$ 0.00753553

$ 0.08759
$ 0.08759$ 0.08759

$ 0.00356484
$ 0.00356484$ 0.00356484

-1.24%

-4.99%

-23.19%

-23.19%

Harga aktual FUEGO (FUEGO) adalah $0.00714744. Selama 24 jam terakhir, FUEGO diperdagangkan antara low $ 0.00707413 dan high $ 0.00753553, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFUEGO adalah $ 0.08759, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00356484.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FUEGO telah berubah sebesar -1.24% selama 1 jam terakhir, -4.99% selama 24 jam, dan -23.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FUEGO (FUEGO)

$ 542.75K
$ 542.75K$ 542.75K

--
----

$ 542.75K
$ 542.75K$ 542.75K

75.94M
75.94M 75.94M

75,935,728.27622475
75,935,728.27622475 75,935,728.27622475

Kapitalisasi Pasar FUEGO saat ini adalah $ 542.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUEGO adalah 75.94M, dan total suplainya sebesar 75935728.27622475. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 542.75K.

Riwayat Harga FUEGO (FUEGO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FUEGO ke USD adalah $ -0.000375454494577845.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FUEGO ke USD adalah $ -0.0023036263.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FUEGO ke USD adalah $ -0.0027827278.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FUEGO ke USD adalah $ -0.004077109227131828.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000375454494577845-4.99%
30 Days$ -0.0023036263-32.23%
60 Hari$ -0.0027827278-38.93%
90 Hari$ -0.004077109227131828-36.32%

Apa yang dimaksud dengan FUEGO (FUEGO)

FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base.

A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens.

Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders.

In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FUEGO (FUEGO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga FUEGO (USD)

Berapa nilai FUEGO (FUEGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FUEGO (FUEGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUEGO.

Cek prediksi harga FUEGO sekarang!

FUEGO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi FUEGO (FUEGO)

Memahami tokenomi FUEGO (FUEGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FUEGO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang FUEGO (FUEGO)

Berapa nilai FUEGO (FUEGO) hari ini?
Harga live FUEGO dalam USD adalah 0.00714744 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FUEGO ke USD saat ini?
Harga FUEGO ke USD saat ini adalah $ 0.00714744. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FUEGO?
Kapitalisasi pasar FUEGO adalah $ 542.75K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FUEGO?
Suplai beredar FUEGO adalah 75.94M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FUEGO?
FUEGO mencapai harga ATH sebesar 0.08759 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FUEGO?
FUEGO mencapai harga ATL 0.00356484 USD.
Berapa volume perdagangan FUEGO?
Volume perdagangan 24 jam live FUEGO adalah -- USD.
Akankah harga FUEGO naik lebih tinggi tahun ini?
FUEGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FUEGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

