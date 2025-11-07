Harga Fujimoto Hari Ini

Harga live Fujimoto (FUJI) hari ini adalah $ 0.00016355, dengan perubahan 3.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUJI ke USD saat ini adalah $ 0.00016355 per FUJI.

Fujimoto saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 163,586, dengan suplai yang beredar 999.92M FUJI. Selama 24 jam terakhir, FUJI diperdagangkan antara $ 0.00016204 (low) dan $ 0.00016895 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00286248, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0001479.

Dalam kinerja jangka pendek, FUJI bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -30.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fujimoto (FUJI)

Kapitalisasi Pasar $ 163.59K$ 163.59K $ 163.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 163.59K$ 163.59K $ 163.59K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,922,814.269136 999,922,814.269136 999,922,814.269136

