Harga Fullsend Community Coin Hari Ini

Harga live Fullsend Community Coin (FULLSEND) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FULLSEND ke USD saat ini adalah -- per FULLSEND.

Fullsend Community Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,076, dengan suplai yang beredar 399.46M FULLSEND. Selama 24 jam terakhir, FULLSEND diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.086758, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FULLSEND bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -31.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fullsend Community Coin (FULLSEND)

Kapitalisasi Pasar $ 52.08K$ 52.08K $ 52.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 130.30K$ 130.30K $ 130.30K Suplai Peredaran 399.46M 399.46M 399.46M Total Suplai 999,456,648.74387 999,456,648.74387 999,456,648.74387

Kapitalisasi Pasar Fullsend Community Coin saat ini adalah $ 52.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FULLSEND adalah 399.46M, dan total suplainya sebesar 999456648.74387. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.30K.