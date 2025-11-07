Harga Furmula Hari Ini

Harga live Furmula (FURM) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FURM ke USD saat ini adalah -- per FURM.

Furmula saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 141,419, dengan suplai yang beredar 752.00M FURM. Selama 24 jam terakhir, FURM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.052176, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FURM bergerak +0.42% dalam satu jam terakhir dan -19.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Furmula (FURM)

Kapitalisasi Pasar $ 141.42K$ 141.42K $ 141.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 173.94K$ 173.94K $ 173.94K Suplai Peredaran 752.00M 752.00M 752.00M Total Suplai 924,905,667.2747866 924,905,667.2747866 924,905,667.2747866

